شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات عراقية أممية لتعزيز التعاون للكشف عن جرائم داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الاربعاء، مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المعني بجمع وتوثيق أدلة إدانة داعش الإرهابي، كريستيان رتشر، تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية من خلال اللجنة التوجيهية، للكشف عن جرائم داعش الإرهابي.



وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن الأعرجي استقبل اليوم المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المعني بجمع وتوثيق أدلة إدانة داعش الإرهابي، كريستيان رتشر، والوفد المرافق له.



وشدد الأعرجي - خلال اللقاء - على ضرورة استكمال جمع الأدلة وتوثيقها من قبل الفريق الدولي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة الأخرى ومجلس القضاء، ليتسنى للفريق الدولي تسليم العراق تلك الأدلة، لاستكمال محاكمة عناصر داعش الإرهابي، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.



وأكد أهمية تكثيف الجهود في كشف جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها داعش، وإعادة جميع المختطفات، لاسيما الأيزيديات والتركمانيات إلى ذويهن ومحاسبة من قام بتلك الجرائم.



ولفت الأعرجي إلى ضرورة استكمال بناء القدرات العراقية في المجال التحقيقي والتوثيق بالتنسيق مع الفريق الدولي.



من جانبه ، أشار مستشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن جهود الفريق الدولي هي استكمال للجهود التحقيقية التي قامت بها الأجهزة الأمنية والقضائية العراقية، وأن الفريق عازم على دعم تلك الجهود، لتعزيز إجراءات مساءلة عناصر داعش الإرهابي وفق القوانين الوطنية العراقية.



وأكد استمرار الأمم المتحدة بتقديم الدعم والخبرات للمؤسسات العراقية، مثمنا تعاون الحكومة العراقية ومجلس القضاء الأعلى في إنجاح مهمة الفريق الدولي .



واستعرض رتشر - خلال اللقاء - جهود الفريق الدولي في جمع وتوثيق أدلة إدانة داعش الإرهابي خلال الفترة الماضية، وفق قواعد الاختصاص الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2379) لسنة 2017.