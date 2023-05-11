شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تشيد بجهود السعودية لاستضافة وإنجاح القمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشاد رئيس مجلس القيادة اليمنى رشاد العليمى الرئاسي اليوم الاربعاء بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية قيادة، حكومة، وشعبا لاستضافة وانجاح اعمال القمة العربية الاعتيادية الثانية والثلاثين، وحرصها المشهود على مصالح الأمة واستعادة دورها الجماعي لمواجهة كافة التحديات.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد ال جابر، سلم "العليمى" دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لحضور القمة العربية المقرر عقدها بمحافظة جدة السعودية في 19 الشهر الجاري.



وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعم اليمن للجهود السعودية الرائدة في الدفاع عن قضايا الأمة، والدفع بالعمل العربي المشترك الى آفاق ارحب، معربا عن ثقته بأن تمثل قمة جدة منعطفا هاما على هذا الصعيد.