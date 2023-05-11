شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية التونسية: الهجوم على الأبرياء لن يزيدنا إلا تعزيزا لوحدتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن الهجوم على الأبرياء لن يؤدي إلا إلى تعزيز وحدة البلاد وتصميمها على مواصلة مقاومتها بلا هوادة لكل أشكال الجريمة ودحر من يقف وراءها ، مؤكدا ان التحقيقات جارية من أجل تحديد المسؤولين عن الهجوم الجبان على معبد الغريبة .



وقدمت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء التعازي والمواساة لأسر الضحايا والتضامن مع ضحايا حادث معبد الغريبة بجزيرة جربة، والذي أسفر عن مقتل مدنيّيْن اثنين تونسي وتونسي فرنسي ،وثلاثة من افراد قوات الأمن ، معربة عبّر عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين من قوات الأمن الذين تصدّوا ببسالة لهذا الهجوم وسيطروا على الوضع بكل اقتدار ومثاليّة .



وكانت الداخلية التونسية أعلنت امس أن فرد أمن تابع للمركز البحري للحرس الوطني بأغير جربة ، أقدم على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والاستيلاء على الذخيرة، ثمّ حاول الوُصُول إلى مُحيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان والتي تصدّت لهُ ومنعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا.