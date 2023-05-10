شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدين هجوم جربة التونسية وتؤكد تضامنها مع جهود الدولة لحفظ الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الذي وقع بجزيرة جربة التونسية؛ والذي أسفر عن مقتل عدد من رجال الأمن والزوار.وفق بيان صحفي للمنظمة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه عن تضامن المنظمة التام مع الجمهورية التونسية في جهودها لضمان أمنها واستقرارها، وأشاد بالتحرك السريع لرجال الأمن في التعامل مع هذا الحادث، معرباً عن تعازيه للحكومة التونسية ولأسر الضحايا ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.