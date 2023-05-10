شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الوطنى السورى للزلازل يسجل 8 هزات أرضية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن المركز الوطني السوري للزلازل اليوم الأربعاء، تسجيل 8 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز - في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة 7.04 صباحا "بتوقيت سوريا" خمس هزات في لواء اسكندرون بقدر يتراوح بين 1.8 و3.3 درجة على مقياس ريختر وهزتين في تركيا بقدر 3.1 و3.3 درجة، كما سجلت هزة غرب حمص بـ 30 كيلومترا وبقدر 2.8 درجة.