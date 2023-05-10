شكرا لقرائتكم خبر عن تيار الحكمة العراقى: أمن العراق وسلامته مدخل لأمن وسلامة المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس تيار الحكمة العراقى أن الإرهاب تهديد أمنى يسعى لإثبات وجوده، داعيا إلى إدامة العمليات الاستباقية والتنسيق الأمنى مع دول الجوار والمنطقة لملاحقة الإرهابيين باعتبارهم تهديد للجميع، وأن أمن العراق وسلامته مدخل لأمن وسلامة المنطقة وسلامة النظام الإقليمى.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجى، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا"، واستعرض تطورات المشهد السياسي والاجتماعي في العراق والإجراءات والخطوات التي تسهم في إدامة الاستقرار الأمني الحالي.

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