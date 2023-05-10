شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال فى "جنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر فلسطينية من محافظة "جنين"، اليوم، استشهاد شابين فلسطينيين، فى بلدة "قباطية" جنوب المُحافظة، الواقعة شمال الضفة الغربية.

وذكرت المصادر، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اغتيال الشابين، جاء خلال اقتحام قوات الاحتلال لمُحافظة "جنين"، وتزامن ذلك مع اقتحام مُحافظات أخرى هي: طوباس، وطولكرم، وأريحا، بشمال شرق، وشمال غرب، وشرق الضفة الغربية المُحتلة. ولم تذكر المصادر مزيدًا من التفاصيل.

وفى سياق متصل، أُعلن الإضراب الشامل في محافظة "جنين"، الواقعة شمال الضفة الغربية، اليوم، حدادا على الشهيدين، واللذين ارتقيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "قباطية" فجرًا.

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