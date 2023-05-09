شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين وتستنكر العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة واقتحام نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للعدوان الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة واقتحام مدينة نابلس. وأكدت الخارجية الكويتية في بيان اليوم /الثلاثاء/ على رفض دولة الكويت المطلق لهذا التصعيد الخطير والاعتداءات المتكررة التي تشكل استمرارا لسلسلة الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وانتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني. وجددت الخارجية الكويتية دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن ضرورة تحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري لوقف تلك الاعتداءات والعمل على توفير الحماية المدنية والقانونية الكاملة للشعب الفلسطيني وفق ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

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