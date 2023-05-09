شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة فى غزة بسبب القصف الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، عن تعليق الدوام للمؤسسات التعليمية، وتأجيل اختبارات الوظائف التعليمية المقررة اليوم حتى إشعار آخر، وذلك في ضوء عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، فى بيانه، أن الدوام في باقي المؤسسات الحكومية، يكون بالحد الأدنى وفق تعليمات رئيس المؤسسة، بما يحقق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وضمان الحفاظ على القيام بالدور المطلوب.

وأعلن جيش الاحتلال وجهاز (شاباك)، فجر اليوم الثلاثاء، أنه تم اغتيال قائد منطقة شمال قطاع غزة في الجهاد الإسلامي.

كما أعلن جيش الاحتلال و(شاباك) اغتيال قيادي بارز في حركة الجهاد متهمة إياه بأنه "المسؤول عن توجيه نشاطات في الضفة الغربية انطلاقًا من القطاع".

كما تم الإعلان عن اغتيال أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وأعلن جيش الاحتلال أسماء هؤلاء القادة وهم طارق عز الدين، وجهاد غنام، وخليل البهتيني.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت قيادياً بارزاً في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة.

وقصفت قوات الاحتلال، بشكل مفاجئ، عدة أهداف في القطاع، من بينها شقة سكنية في مدينة غزة، وبيت سكني في مدينة رفح جنوب القطاع.

وأعلن متحدث باسم جيش الاحتلال، عن قصف أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

من جهتها، علقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الدراسة في منطقة غلاف غزة ووسط النقب، فيما طلب من المستوطنين البقاء قرب الملاجئ.