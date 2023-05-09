شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تطالب بالضغط على الحوثيين لوقف سلب أراضي وعقارات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن بالضغط على الحوثيين لوقف أعمال السلب والنهب المنظم لأراضي وعقارات المواطنين، باعتبار هذه الأعمال انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.



وقال الوزير اليمني -وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الاثنين- "ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية من مداهمة لمنازل المواطنين، وهدمها على رؤوس ساكنيها، بما فيها منازل فئة مجتمع المهمشين ضمن حملتها الممنهجة للاستيلاء على الأراضي والعقارات في حي عصر غرب العاصمة صنعاء، بمزاعم العثور على وصية بوقفها، جريمة تضاف لسجلها الأسود الحافل بالجرائم والانتهاكات".



وأضاف أن هذه الممارسات الاجرامية التي لا تراعي الأوضاع الصعبة للمواطنين جراء ظروف الحرب التي فجرها الانقلاب، تندرج ضمن مخطط الحوثيين للتغيير الديمغرافي في العاصمة صنعاء، عبر تهجير وتشريد السكان الأصليين في مناطق حزام العاصمة بالقوة، وتوطين عناصرها القادمة من محافظة صعدة.

