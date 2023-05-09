شكرا لقرائتكم خبر عن بحرية الاحتلال الإسرائيلى تهاجم مراكب الصيادين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، نيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الإنارة والصوت تجاه مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن زوارق الاحتلال المتمركزة في بحر محافظة رفح جنوب القطاع فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر المحافظة وأجبرتهم على الانسحاب وترك عملهم.

يذكر أن بحرية الاحتلال تستهدف بشكل يومي مراكب الصيادين العاملة في بحر القطاع وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.

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