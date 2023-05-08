الرئيس الفلسطيني يستقبل بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" ، اليوم الاثنين، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الارثوذكسية في العالم مار اغناطيوس افرام.



ورحب الرئيس أبو مازن، بالضيف والوفد الكنسي المرافق له في فلسطين، مطلعاً إياه على آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي المقدسة من اعتداءات متواصلة من قبل المتطرفين.



وأشار الرئيس الفلسطيني، إلى حرص دولة فلسطين على تعزيز الوجود المسيحي الأصيل في الأراضي المقدسة، وتقديم الرعاية للكنائس.



بدوره، أعرب البطريرك مار اغناطيوس عن تقديره الكبير وشكره للرئيس الفلسطيني محمود عباس على العناية التي تقدمها دولة فلسطين للكنائس، وتعزيز الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة والحفاظ عليه.



حضر اللقاء، رئيس اللجنة الرئاسية الفلسطينية العليا لشئون الكنائس رمزي خوري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف.