شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد اجتماعا للإعداد لفاعليات منتدى التعاون العربي الصيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عُقد بمقر الأمانة العامة يوم الاثنين، اجتماع تنسيقي على مستوى المندوبين الدائمين، للإعداد للدورة 18 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني، والدورة السابعة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين، والمقرر عقدهما فى وقت لاحق من هذا الشهر.

وترأس الاجتماع التنسيقي السفير محمد مصطفى عرفي، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية (رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري)، وبمشاركة مندوبي وممثلي الدول الأعضاء.

وترأس وفد الأمانة العامة السفير خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة الترتيبات الخاصة بالدورة 18 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني والدورة السابعة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين، بما في ذلك جدول أعمال الاجتماع والبرنامج الزمني، والمخرجات المزمع صدورها عن هذا الاجتماع.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لآليات منتدى التعاون العربي الصيني يتم عقد اجتماع سنوي على مستوى كبار المسؤولين لمتابعة تنفيذ آليات وأنشطة منتدى التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات.