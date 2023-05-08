شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تنسيقى للإعداد للدورة 18 لاجتماع كبار المسئولين لمنتدى التعاون العربى الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماع تنسيقى على مستوى المندوبين الدائمين، للإعداد للدورة 18 لاجتماع كبار المسئولين بمنتدى التعاون العربى الصينى، والدورة السابعة للحوار السياسى الاستراتيجى على مستوى كبار المسئولين، والمقرر عقدهما يومى 29 و30 مايو الحالى بالصين.

وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع الشؤون السياسية الدولية)- في بيان، اليوم- بأن الاجتماع التنسيقي ترأسه السفير محمد مصطفى عرفي المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية (رئيسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري)، وبمشاركة مندوبي وممثلي الدول الأعضاء، وترأس وفد الأمانة العامة السفير دكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية.

وأضاف البيان أنه تم خلال هذا الاجتماع مناقشة الترتيبات الخاصة بالدورة 18 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني والدورة السابعة للحوارالسياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين، بما في ذلك جدول أعمال الاجتماع والبرنامج الزمني، والمخرجات المزمع صدورها عن هذا الاجتماع.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لآليات منتدى التعاون العربي الصيني يتم عقد اجتماع سنوي على مستوى كبار المسؤولين؛ لمتابعة تنفيذ آليات وأنشطة منتدى التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات.