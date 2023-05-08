شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء على قيادات بارزة فى تنظيم داعش بغارات للطيران العراقى على ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت خلية الإعلام الأمني العراقية، الاثنين، مقتل قيادات إرهابية بارزة في تنظيم داعش من خلال ضربات جوية نفذها سلاح الجو في منطقة صنديج بمحافظة ديالى العراقية، مشيرة إلى الجهد الأمني والاستخباري المتميز الذى تقوم به القطاعات الأمنية للقصاص العادل والعاجل من بقايا عصابات داعش.

وأشارت إلى مقتل عناصر إرهابية تنتمى لتنظيم داعش بينهم قيادات بارزة أبرزهم المدعو إسماعيل خليل مسؤول "مشاجب" لتنظيم داعش في ولاية ديالي، والمدعو أبو حسن النعميمي مسؤول ما يسمى "الكفالات" في قضاء الحويجة، مؤكدة أن القطاعات الأمنية العراقية قطعت على نفسها عهداً بأن تزلزل الأرض.

كان رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى قد أكد "انفتاح العراق ودعمه لكافة الجهود الدولية والأممية، التي تعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وما يمهّد للتنمية المستدامة إقليمياً".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن المكتب الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء العراقي إن "ذلك جاء خلال لقاء السودانى، مع الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت"، موضحا أن "اللقاء بحث التعاون بين العراق والأمم المتحدة، بمختلف برامجها العاملة، وسبل تطويرها وتهيئة أسباب نجاحها".

كما أكد السودانى، أن "الحكومة العراقية أظهرت منذ بداية عملها إصراراً على حلّ الأزمات والمشكلات التي تتعاون فيها مع المنظمة الدولية، وقد قطعت شوطاً طويلاً على مسار الحل لأغلب المشاكل، حيث وضعت الأولويات في البرنامج الحكومي".

من جانبها أكدت بلاسخارت "دعم بعثة الأمم المتحدة في العراق للجهود والبرامج الحكومية الهادفة إلى معالجة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز السلم الاجتماعي، عبر حلول جذرية وطويلة الأمد".