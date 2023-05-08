شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة تودع إمام المسجد النبوى محمد خليل القارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد موقع عكاظ، بوفاة الشيخ محمد خليل القارئ، اليوم الإثنين، بعد معاناة مع المرض، ومن المُقرر أن يُصلى عليه بعد صلاة المغرب اليوم في المسجد النبوى، فهو ابن الشيخ خليل بن عبد الرحمن القارئ.

ويعد الشيخ محمد خليل من الأئمة الذين ارتبطت اصواتهم بالمدينة المنورة، وذلك من خلال قراءته الحجازية بصوته الرخيم الشجي، حيث صلى محمد خليل قارئ بالمصلين في مسجد قباء صلاتي التراويح والتهجد أعواما عدة برفقة الشيخ محمد أيوب، والشيخ أحمد الحذيفي، قبل أن يتم تكليفه إماما لصلاتي التراويح والتهجد بالمسجد النبوي.

ولحِق محمد خليل قارئ بوالده وأخويه أحمد ومحمود بعد أن توفي أحمد قبل عام واحد فقط من وفاة والدهم شيخ مشايخ الحرمين خليل القارئ، ثم توفي محمود، وتوفي محمد اليوم الاثنين، وتقرر أن يُصلى عليه بعد مغرب اليوم بالمسجد النبوي الشريف.