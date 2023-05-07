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النواب اللبنانى: إعادة عضوية سوريا بالجامعة العربية قيامة جديدة للعمل العربى

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القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى إن قرار جامعة الدول العربية بإعادة عضوية سوريا يعد بمثابة قيامة جديدة للعمل العربي المشترك.

وأضاف بري - في بيان له اليوم - أن قرار عودة سوريا للعمل العربي تأخر لسنوات لكنه خطوة بالإتجاه الصحيح وبإتجاه العودة الى الصواب العربي الذي لا يمكن أن يستقيم إلا بوحدة الصف والكلمة، على حد تعبيره.


واستطرد قائلا: "بعودة سوريا إلى العرب وعودة العرب إليها بارقة أمل لقيامة جديدة للعمل العربي المشترك".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام