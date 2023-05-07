شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: استعادة الاستقرار فى ليبيا سيعزز الأمن الإقليمى فى الأوقات الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير الأمريكى فى ليبيا ريتشارد نورلاند أن استعادة الوحدة والاستقرار والسيادة في ليبيا سيعزز الأمن الإقليمي في الأوقات الصعبة التي تمر بها المنطقة.

وأضاف السفير الأمريكي لدى ليبيا في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الأحد/، أن استعادة الوحدة والاستقرار والسيادة في ليبيا سيضمن عدم إساءة استغلال الأراضي الليبية من قبل الأطراف ذات المصلحة لتأجيج الصراع أو زرع عدم الاستقرار في المنطقة.

وأعرب عن شكره لرئيس تشاد ممتن للغاية للرئيس محمد ديبي على ضم صوت بلاده إلى الدعم القوي للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا.