شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد العراقية تحذر من ارتفاع جديد فى درجات الحرارة الأسبوع الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية العراقية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس فى البلاد للأسبوع الحالى، فيما توقعت ارتفاعاً جديداً فى درجات الحرارة، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين فى المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، بينما سيكون الطقس فى المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق فى المنطقة الوسطى ، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق فى المنطقة الشمالية ، فى حين ستكون مقاربة لليوم السابق فى المنطقة الجنوبية من البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً إلى غائم جزئى فى جميع مناطق البلاد ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق فى الأقسام الوسطى والجنوبية ، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق فى القسم الشمالى من البلاد".

وتابع أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق فى عموم البلاد".

ولفت إلى، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم فى المنطقة الوسطى ، فيما سيكون الطقس فى المنطقتين الشمالية والجنوبية غائماً جزئياً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق فى عموم البلاد".