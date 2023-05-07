شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تعلن تفيكك شبكة دولية لتهريب الكوكايين من هولندا إلى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فككت إسبانيا شبكة دولية لتهريب الكوكايين من هولندا إلى المغرب عبر مليلية، بعد تحقيقات للشرطة والحرس المدنى الإسبانى أدت لتوقيف 21 شخصا وضبط ممنوعات بقيمة تفوق 3.6 مليون يورو، بحسب "روسيا اليوم".

يشار إلى التوقيفات المذكورة تضمنت تهمة ارتكاب جرائم ضد الصحة العامة وتزوير وثائق والانتماء إلى منظمة إجرامية، فضلا عن مصادرة حوالى 59 كيلوجراماً من الكوكايين و186 كيلوجراماً من الحشيش.

هذا وتم خلال العملية ذاتها حجز ما يصل إلى نصف مليون يورو نقدا، و38 سيارة، وممتلكات وعقارات بقيمة 653.500 يورو، و49 حسابا مصرفيا، والعديد من المواد الإلكترونية، وهواتف محمولة حديثة وغيرها.

وفى تفاصيل اكتشاف نشاط هذه المنظمة، أكد بلاغ للحرس المدنى الإسبانى أن التحقيق فى القضية بدأ بعد اكتشاف 15 كيلوغرامات من الكوكايين عالى الجودة فى قاع زائف فى صندوق سيارة حاول صاحبها الدخول بها إلى مليلية عبر الميناء.

وقادت خيوط هذه المحاولة إلى اكتشاف المنظمة التى تعمل بهيكلين، أحدهما مخصص لتهريب الحشيش عن طريق البحر من المغرب عبر قوارب نفاثة أو ترفيهية لدعم الهيكل الثانى ماديا لتمويل اقتناء الكوكايين من هولندا وبرشلونة لنقله إلى المغرب عبر مليلية.