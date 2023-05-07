شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للجامعة العربية يشيد بجهود الدول المستضيفة للاجئين السودانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، إن السودان يعاني منذ سنوات من الصراعات والتناحر، مشيدا بالمبادرة السعودية الأمريكية للحوار بين الأطراف، مؤكدا أنها تستحق الدعم.

وأعرب أبو الغيط عن تثمينه للجهود التي تبذلها الدول التي تستضيف اللاجئين، مؤكدا على دعمه للحلول السياسية والمفاوضات لحل الازمة السودانية.

واعتبر أن السودان على مفترق طرق ويستحق مستقبل أفضل داعيا على ضرورة وقف الاعمال القتالية والعمل معا من أجل الوصول إلى حلول.