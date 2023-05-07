شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس وزراء الخارجية العرب يبدأ جلسة مغلقة لمناقشة موضوعات مدرجة بجدول الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، أعمال جلسة مغلقة عقب انتهاء جلسته الافتتاحية اليوم الأحد؛ لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

ومن المقرر أن يناقش المجلس على مدى جلسات اجتماعه اليوم ثلاثة موضوعات تتعلق بتطورات الأوضاع في سوريا والوضع في السودان والمستجدات على الساحة الفلسطينية.