شكرا لقرائتكم خبر عن القوى المدنية السودانية تطالب الجامعة العربية بالتدخل لوقف القتال بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الأمين العام تلقى خطاباً من القوى المدنية الموقعة على التفاق الإطارى يعرضون فيه وجهة نظرهم حول الدور المنشود من الجامعة العربية لوقف الحرب الدائرة.

وأوضح المتحدث أن القوي المدنية طلبت من الأمين العام التواصل الفوري مع قيادات القوات المسلحة والدعم السريع لحثهما على وقف القتال كأولوية رئيسية، مع رفض التدخلات الخارجية التي تساهم في زيادة اشعال الحرب أو توسيع رقعتها ودعم الانتقال لعملية سياسية تفضي إلي اتفاق جميع الأطراف على ترتيبات دستورية جديدة تنشأ بموجبها سلطة مدنية، متوافق عليها، لتنفيذ برنامج إصلاحي خلال فترة انتقالية قصيرة تؤدي إلى انتخابات عامة والحصول على الدعم الإغاثي العربي لمواجهة الكارثة الإنسانية داخل وخارج الخرطوم.