شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الكويتية تفرض رسوما جديدة على الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الصحة الكويتية فرض رسوم جديدة على بعض الخدمات الصحية للوافدين سواء المقيمون أو الزائرون. وفق "الأنباء الكويتية".

وأصدر وزير الصحة الكويتى الدكتور أحمد العوضي قرارا نص على أن يحصل من المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام الضمان الصحي رسوم الفحوصات المخبرية التي تتم في مختبرات إدارة خدمات نقل الدم وعددها 37 فحصا مخبريا والتي تتراوح رسومها بين نصف دينار و15 دينارا، فيما تزيد على الزائرين، حيث تبدأ من 5 دنانير وتصل إلى 70 دينارا.

وحدد القرار رسوم خدمات صرف أكياس الدم بواقع 20 دينارا عن كل كيس للمقيم و40 للزائر.

وأعفى القرار المريض من رسوم كيس الدم في حال وجود متبرع له عن كل كيس دم أو مشتقاته.

وشدد على استمرار العمل بالقرارات الخاصة بإعفاء بعض الفئات من الرسوم والحالات التي تتم معاملتها معاملة الكويتي.