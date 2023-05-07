شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدرسة ثانوية فى رام الله بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة ثانوية للذكور في منطقة "كفرعين"، شمال غرب محافظة رام الله، بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال استهدفت المدرسة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاهها، ما أدى لإصابة عدد من المعلمين والطلبة بحالات اختناق.

كانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت صباح اليوم قريتي قراوة وكفرعين، واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.

وفي وقت سابق صباح اليوم، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة "تحدي 5" الأساسية في محافظة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية. وحاصرت قوة من جيش الاحتلال ترافقها آليات عسكرية المدرسة قبل أن تهدمها، وتستولي على محتوياتها.

ودارت مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال في محيط المدرسة المذكورة، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.