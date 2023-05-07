شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يواصل حصار " أريحا " لليوم الـ16 على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حصارها على مدينة أريحا، لليوم الـ16 على التوالي.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال تعيق بحواجزها العسكرية خروج المواطنين من مدينة أريحا، وتجبرهم على الوقوف والانتظار لساعات طويلة، على الحواجز العسكرية، وتفتش مركباتهم، والتدقيق في هويات المارة.

ويقيم الاحتلال حواجزه على المدخلين الشماليين للمدينة في طريقي "هيئة التدريب" و"المعرجات"، والمدخل الجنوبي قرب مخيم عقبة جبر، والشرقي المعروف بالبوابة الصفراء قرب معبر الكرامة.

وأدت انتهاكات الاحتلال في أريحا منذ مطلع العام الجاري، وفق آخر الإحصائيات لمحافظة أريحا والأغوار، إلى استشهاد 9 مواطنين، وإصابة 45 آخرين، إضافة لـ137 معتقلا وهدم 12 منزلا وتوجيه إخطارات بالهدم لـ55 منزلا ومنشأة، فيما ما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 6 شهداء من المحافظة.

وقد بلغت قيمة خسائر مدينة أريحا في القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به منذ شهر فبراير الماضي وحتى شهر ابريل 221 مليون شيكل، وخسائر المدينة في القطاع ذاته خلال فترة الأعياد 121.4 مليون شيكل.