شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقرر الإفراج عن برلمانى أردنى بعد اعتقاله لنحو أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأحد، أن السلطات الإسرائيلية تقرر الإفراج عن عضو البرلمان الأردني عماد العدوان بعد اعتقاله لنحو أسبوعين بذريعة تهريب أسلحة وسبائك ذهب إلى الضفة الغربية.

بدوره، أكد جواد بولس المحامي في هيئة الدفاع عن النائب الأردني عماد العدوان، صباح الأحد، أن جهات التحقيق الإسرائيلية أبلغته رسميا بإلغاء عقد جلسة التمديد لقرار التوقيف التي كانت مقررة اليوم، موضحا أن هذا يعني حكما أنه سيتم الإفراج عن النائب.

وأكد المحامي الأردني "نفاذ أمر التوقيف" لم يعد ساريا"، وقال: "لقد أخرج من سجن عوفر صباح اليوم".

ورجّح بولس أن يكون قرار الإفراج في مراحله الإجرائية النهائية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أية معلومات متعلقة بما بعد الإفراج حتى اللحظة.

ولم تصدر أية تصريحات رسمية عن الجانب الأردني بشأن عملية التسليم.

وأوقف النائب الأردني عماد العدوان في 23 إبريل الماضى، على خلفية ما قالت السلطات الأردنية إنه "مزاعم بتهريب كمية من الأسلحة والذهب".