اخبار الخليج

الديوان الملكي السعودي: وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي السعودي: وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي - في بيان نقلته وكالة الأنباء (واس) اليوم الأحد، " انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها غدا الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا