شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي السعودي: وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، " انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها غدا الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".