شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع فى اليمن.. قتلى بسبب سقوط سيارة من منحدر جبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر محلية وسكان بأن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم يوم السبت إثر انزلاق سيارة من منعطف جبلي مرتفع جراء تدفق مياه أمطار غزيرة في إحدى مناطق محافظة ريمة غربي صنعاء.

وقالت المصادر لرويترز، إن السيارة سقطت من منحدر جبلي مرتفع في منطقة المصبحي بمديرية كسمة بريمة وهي في طريقها إلى صنعاء، ما أدى إلى وفاة عشرة أشخاص بينهم امرأة وإصابة ثلاثة آخرين.

وعزا مصدر محلي سبب الحادث إلى تدفق سيول الأمطار الغزيرة التي أعاقت حركة السير، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى إحدى مستشفيات الحديدة.

وتداول رواد مواقع التواصل ومواقع إخبارية محلية صورا قالوا إنها تعود للحادث.