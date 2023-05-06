شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى وقرينته يحضران مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى و الملكة رانيا العبدالله في لندن، اليوم /السبت/ مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، والملكة كاميلا.

كما حضر مراسم التتويج، التي أقيمت بكنيسة دير ويستمنستر، أفراد العائلة المالكة البريطانية وقادة وزعماء ورؤساء وفود رسمية من مختلف دول العالم.

وتولى الملك تشارلز الثالث العرش خلفا لوالدته الملكة اليزابيث الثانية، التي توفيت في الثامن من سبتمبر الماضي.

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