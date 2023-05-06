شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دولة الإمارات يهنئ الملك تشارلز الثالث بمناسبة حفل تتويجه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الملك تشارلز الثالث، بمناسبة تتويجه رسمياً، ملكاً لبريطانيا، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر"، جاء فيها: "أهنئ صديقى العزيز الملك تشارلز الثالث بمناسبة حفل تتويجه اليوم.. أطيب التمنيات للمملكة المتحدة ولشعبها الصديق فى هذا اليوم التاريخى، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز الشراكة المميزة بين بلدينا".