اخبار الخليج

رئيس دولة الإمارات يهنئ الملك تشارلز الثالث بمناسبة حفل تتويجه اليوم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دولة الإمارات يهنئ الملك تشارلز الثالث بمناسبة حفل تتويجه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الملك تشارلز الثالث، بمناسبة تتويجه رسمياً، ملكاً لبريطانيا، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

 

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر"، جاء فيها:  "أهنئ صديقى العزيز الملك تشارلز الثالث بمناسبة حفل تتويجه اليوم.. أطيب التمنيات للمملكة المتحدة ولشعبها الصديق فى هذا اليوم التاريخى، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز الشراكة المميزة بين بلدينا".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا