شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط العراقى يؤكد حرص الحكومة على دعم الشعب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير النفط العراقى حيان عبد الغنى اليوم /السبت/ حرص بلاده على دعم الشعب اللبناني ودراسة احتياجاته من الوقود والنفط الخام والعمل على تلبيتها وفق الإمكانيات المتاحة.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، لبحث آفاق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في قطاع النفط والطاقة وسبل تعزيزها وبما يخدم المصالح المشتركة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

بدوره، أشاد الوزير اللبناني بدعم حكومة وشعب العراق ووزارة النفط والوقوف مع لبنان في أزمته الاقتصادية، وخاصة في تلبية جزء كبير من احتياجاته من الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز