شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن وظائف الحج الموسمية فى مكة والمدينة وكيفية التقديم لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وظائف الحج الموسمية تمثل فرص عمل مؤقتة تتاح للراغبين في العمل خلال موسم الحج بالمملكة العربية السعودية، وتشمل هذه الوظائف مجالات مختلفة منها نقل الحجاج والإرشاد والصحة وغيرها، وهذه الوظائف تهدف إلى تسهيل أداء مناسك الحج لضيوف الرحمن وتوفير الرعاية والخدمة لهم، وتكون محور اهتمام الكثير من الخريجين أو المقيمين على أرض المملكة العربية السعودية، لذلك نجد دائرة البحث تزداد من قبل عدد كبير منهم نحو الموقع الرسمي الخاص بوزارة الحج والعمرة من أجل التقديم على هذه الوظائف.

وتعتبر وزارة الحج والعمرة هي الجهة العامة المسؤولة عن إدراج إعلانات وظائف موسم الحج والتي تكون حسب الحاجة إليها.

كيف يتم التقديم لوظائف موسم الحج؟

يتم التقديم لوظائف الحج الموسمية من خلال الدخول على موقع وزارة الحج والعمرة للتوظيف والذى يعرض فرص عمل في وزارة الحج والعمرة والهيئات التابعة لها، كما يتيح إمكانية تقديم السيرة الذاتية والبحث عن الوظائف المناسبة.

وبعد تسجيل الدخول الى موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني قم بالنقر على أيقونة التوظيف الموجودة في أعلى الصفحة، بعد النقر على أيقونة التوظيف سوف تنتقل الى منصة التوظيف التي يمكنك من خلالها البحث عن الوظيفة المناسبة من بين وظائف موسم الحج المتاحة والمعلن عنها ومن ثم تقديم السيرة الذاتية.

كما أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية للحجاج والمعتمرين، عبر موقعها الرسمي، عن بدء التقديم على 500 فرصة وظيفة للعمل في موسم حج هذا العام 1444هـ في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفقاً للشروط والمهارات المطلوبة لكل وظيفة.

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف المتاحة تشمل فئات الأطباء والتمريض والفئات المساعدة في مختلف التخصصات الصحية، وأن التقديم متاح للسعوديين وغير السعوديين، من خلال زيارة بوابة التسجيل في موقع الوزارة، وإرفاق الوثائق والشهادات المطلوبة.

وأشارت الوزارة إلى أن آخر موعد للتقديم هو منتصف مايو الجارى، وأنه سيتم التواصل مع المرشحين المؤهلين لإجراء المقابلات الشخصية. وللاطلاع على تفاصيل الوظائف والشروط والمهام والمؤهلات والخبرات المطلوبة، يمكن زيارة موقع الوزارة.

إضافة إلى مشروع تشغيل وإدارة الحشود لقطار المشاعر المقدسة والذى يقدم فرص عمل في إدارة حشود قطار المشاعر المقدسة، وهو قطار ينقل حجاج بيت الله بين عرفات ومزدلفة ومنى، ويمكن ملء استمارة التسجيل عبر الموقع الإلكترونى الخاص بمشروع تشغيل وإدارة الحشود لقطار المشاعر المقدسة.