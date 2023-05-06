شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمات "شئون الحرمين" لقاصدات بيت الله الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الوكالة المساعدة للتفويج والحشود النسائية على تقديم خدماتها لقاصدات بيت الله الحرام، وأدت موظفات الرئاسة مهام التنظيم وإدارة الحشود وتوجيه القاصدات ومساعدتهن على تأدية أداء مناسك عبادتهن، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى، حيث يتم الإشراف على المصليات النسائية المخصصة داخل المسجد الحرام وبصحن المطاف؛ عبر منهجية عالمية للتنظيم، وضبط المسارات لضمان وصول المعتمرات والزائرات إلى صحن المطاف والمسعى ومصلى ركعتي الطواف والمصليات الأخرى بأيسر الطرق وأسهلها، كما تضافرت الجهود بين جميع الوكالات ذات العلاقة لضمان تنقل القاصدات والمعتمرات لأداء مناسكهن التعبدية ومتابعة انسيابية حركتهن داخل المسجد الحرام مع التنسيق فيما بينهن.

وتتم الأعمال من خلال فريق عمل على مستوى تعليمي وعملي عالي، للقيام بمهام النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة، بالإضافة إلى تفويج الحشود النسائية ومتابعة سيرها وتقديم الخدمات وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، وذلك بهدف الرقي بمستوى الخدمة وتجويدها؛ حيث يعمل الفريق على تقديم التوجيه المكاني المخصص للقاصدات، إضافة لعدد من المهام مثل (إرشاد ديني كتسوية الصفوف - إنهاء الملاحظات الشرعية في المصليات - إرشاد مكاني داخل الحرم وساحاته - الإجابة على أسئلة واستفسارات القاصدات).

كما تم تفويج الحشود النسائية داخل المصليات النسائية وإلى المطاف والمسعى بكل كفاءة ومهنية، وذلك للحدّ من الظواهر السلبية التي تعيق حركة تفويج الحشود، وذلك بإشراف متواصل وتنفيذي من قبل القيادات النسائية، حيث يتم تمركز وتواجد الموظفات في المطاف والبدرومات، وكافة أرجاء البيت العتيق، والتوسعة السعودية الثالثة.