شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من "الصحة السعودية" لراغبى أداء مناسك الحج.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة السعودية، أنه على الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام من داخل المملكة ضرورة الإسراع في أخذ لقاحي الحمى الشوكية، والأنفلونزا الموسمية واستكمال التحصين للقاحات فيروس كورونا. وفق"سبق" .

وذكرت الوزارة أن أخذ التطعيمات يتم من خلال حجز موعد عبر تطبيق "صحتي"، مؤكدةً أهمية أخذ مشورة الطبيب فيما يخص لقاح الحمى الشوكية المبني على تاريخ آخر تطعيم سابق.

وشددت "الصحة" السعودية، على ضرورة أخذ لقاح الحمى الشوكية لمن لم يتلقوا اللقاح خلال السنوات الخمس الأخيرة، في حين أن لقاح الأنفلونزا الموسمية لمن لم يتلقوا اللقاح في الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن اللقاحات مهمة على الحجاج أخذها من الآن وحتى ما قبل الحج بعشرة أيام.