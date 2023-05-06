شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة تكشف عن علاقة قوية بين زيادة الوزن وسرطان القولون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت دراسة ألمانية جديدة إن السمنة عامل خطر معروف لسرطان القولون والمستقيم، لكن تم التقليل من دور هذا الخطر بشكل كبير في الأبحاث العلمية السابقة، لأن معظم المرضى يفقدون الوزن عن غير قصد قبل تشخيص الورم.

ووفق الدراسة التي أجريت في مركز أبحاث السرطان الألماني DKFZ، السمنة عامل خطر لعدة أورام، لكن بالنسبة لسرطان بطانة الرحم والقولون والمستقيم يزداد الخطر بمقدار الثلث لدى من لديهم بدانة مقارنة بذوي الوزن الطبيعي.

ونُشرت الدراسة على موقع "جاما نتوورك"، وقال الدكتور هيرمان برينر الباحث الرئيسي: "لم تأخذ الدراسات السابقة في الحسبان أن العديد من المصابين يفقدون الوزن في السنوات التي سبقت تشخيصهم بسرطان القولون والمستقيم".

وتمكن برينر وفريقه من رصد أن عددًا كبيرًا من المشاركين في الدراسة المصابين بسرطان القولون والمستقيم فقدوا الوزن عن غير قصد قبل التشخيص. وحدث فقدان الوزن غير المقصود بمقدار 2 كغم أو أكثر خلال عامين قبل التشخيص.

وقال برينر: "خلال هذه الفترة، يكون السرطان موجودًا بالفعل، ولكن لا يمكن ملاحظته بعد من خلال الأعراض. لذلك يجب على الأطباء أن يسألوا مرضاهم بانتظام عن فقدان الوزن غير المقصود".