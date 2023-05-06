شكرا لقرائتكم خبر عن "منظمات الهيكل" تحشد 5 آلاف مستوطن لاقتحام جماعى لباحات الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت "منظمات الهيكل" الإسرائيلية المتطرفة أنها تستعد لاقتحام جماعي لباحات المسجد الأقصى بعد 13 يوما، وأنها ستحشد 5000 من أتباعها في "يوم توحيد القدس".

وقالت "منظمات الهيكل" في بيان الجمعة: "سنحطم الرقم القياسي، تبقى 13 يوما على موعدنا لتنفيذ اقتحام جماعي كبير لباحات المسجد الأقصى".

وأضافت: "5000 مقتحم في يوم توحيد القدس الموافق 18 مايو 2023 .. سارعوا بالتسجيل، سنكون جميعا هناك".

يشار إلى أن "منظمات الهيكل" المتطرفة كانت قد نشرت إعلانا الشهر الماضي أيضا من أجل التجمع على أبواب المسجد الأقصى عشية عيد الفصح العبري، مساء 5 أبريل، وطالبت أنصارها بإحضار حيوانات القربان بهدف محاولة ذبحها ليلا داخل المسجد الأقصى.