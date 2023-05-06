شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يؤكد لنظيره السعودى التزامه بدفع الجهود من أجل إنهاء الأزمة فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن الوزير أنتوني بلينكن أكد في اتصال مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، التزامه بدفع الجهود من أجل عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، لإنهاء الأزمة فى اليمن.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن بلينكن بحث الموقف في السودان خلال الاتصال الذي أجراه بوزير الخارجية السعودي، فضلاً عن تكثيف التعاون ضمن التحالف الدولي لهزيمة تنظيم "داعش".

وذكرت في البيان أن الوزيرين أكدا أيضاً على تعاون بلديهما المكثف في العمل الدبلوماسي، من أجل إنهاء العنف في السودان.