شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التونسى يترأس الوفد المشارك فى الدورتين الطارئتين لجامعة الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وفد بلاده المشارك في أعمال الدورتين الطارئتين لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المقرّر عقدها بالقاهرة، الأحد.

وسيتناول وزراء الخارجية العرب بالبحث مستجدّات الأوضاع في جمهورية السودان، على إثر الأحداث الأخيرة في هذا البلد الشقيق ، كما سيتمّ بحث تطوّرات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

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