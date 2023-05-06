شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى لبنانى: سيتم التوصل لانتخاب رئيس للبلاد قريبا وحددنا 3 أسماء لاختيار مرشحنا من بينهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عضو مجلس النواب اللبناني غسان سكاف إنه سيتم التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية قريبا، موضحا أن عددا من قوى المعارضة اللبنانية قدم قائمة تضم 11 مرشحا لرئاسة الجمهورية، وتم حاليا الاستقرار على ثلاثة أسماء نالت عددا كبيرا من الأصوات ويجري التفاهم لاختيار مرشح من بينهم ليكون مرشح المعارضة أمام مرشح الثنائي الشيعي الوزير السابق سليمان فرنجية.

جاء ذلك في تصريحات له عقب لقائه اليوم بالبطريرك المارونى الكاردينال بشارة بطرس الراعى فى الصرح البطريركى فى بكري.

وأضاف سكاف أنه سيتابع الجولة الأولى للمشاورات مع النواب والأحزاب السياسية غدا على أن تكون هناك جولة ثانية يتم فيها تحديد الاسم الذي سيمثل فريق المعارضة للذهاب الى انتخابات ديمقراطية والانتهاء من الشغور الرئاسي.

وشدد على ضرورة أن تتقاطع الحركة الداخلية التي يقوم بها مع الحركة الخارجية وصولا إلى انهاء الفراغ.

وأوضح أنه بحث اليوم مع البطريرك الماروني نتائج الجولة الأولى من المبادرة التي يقوم بها من أجل الدفع باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية.