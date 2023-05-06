شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد الكويت يؤكد على الدور الرائد للملك تشارلز فى توطيد العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على الدور الرائد للملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا فى توطيد العلاقات الممتدة والخاصة بين البلدين والشعبين الصديقين.

ونقل ولى عهد الكويت - خلال لقائه فى قصر باكنجهام الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا ووفقا لوكالة الانباء الكويتية - تهانى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تتويجه ملكا للمملكة المتحدة، مستذكرا مكانة المملكة المتحدة الخاصة لدى دولة الكويت قيادة وشعبا كما عبر عن صادق تهانيه بهذه المناسبة.

ومن جانبه عبر الملك تشارلز الثالث عن خالص شكره لولى عهد الكويت على صادق المشاعر وامتنانه على حضوره لتقديم التهانى مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.

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