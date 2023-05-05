شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تؤكد تعاونها مع العراق في محاكمة عناصر تنظيم داعش الإرهابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس فرقة تحقيق المساءلة تنظيم داعش، كريستيان ريتشر وجود تنسيق وتعاون مباشر مع الحكومة العراقية حتى تكون قادرة على محاكمة عناصر التنظيم الإرهابي دوليا.

وقال ريتشر ـ في مقابلة خاصة مع قناة (الإخبارية) العراقية اليوم الجمعةـ إن "فريق الأممي يعمل بشكل مستمر ومباشر مع الحكومة العراقية في التحقيق بالجرائم الإبادة التي ارتكبها تنظيم داعش خلال الفترة ما بين 2014 وحتى 2017 وما بعدها للحيلولة دون تكرار سيناريوهات التطرف مستقبلا في بغداد، واصفا هذه الجرائم بأنها ضد الإنسانية.

وشدد ريتشر على مواصلة الفريق الأممي (يونيتاد) في البحث والتحقيق ضد الجرائم التي هددت حياة المجتمعات بشكل مباشر وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا.

ومن جانبه، أشاد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي عدنان إبراهيم الجميلي بالجهود التي يبذلها الفريق الأممي لمحاكمة جرائم داعش دوليا، مشيرا إلى أن تنسيق مجلس القضاء الأعلى العراقي مع الفريق الأممي أثمر عن قضاة متخصصين بالجرائم ضد الإنسانية ذات الطابع الدولي.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي نعيم العبودي قد ترأس أمس (الخميس) الندوة الخاصة بتعزيز جهود المساءلة عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها داعش الإرهابي، بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص رئيس فريق التحقيق الأممي كريستيان ريتشر.