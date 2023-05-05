شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 7 هزات أرضية خفيفة خلال 24 ساعة في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز السوري للزلازل، أن محطات الرصد سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 هزات أرضية خفيفة، جميعها بقوة أقل من 2.9 درجة على مقياس ريختر.

وذكر المركز، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الهزات الأرضية التي تم تسجيلها جاءت كالتالي: هزة شمال غرب اللاذقية بـ 48 كيلومتراً بقوة 1.9 درجة، وأخرى جنوب غرب اللاذقية بقوة 2.6 درجة، وثلاث هزات في لواء اسكندورون، الأولى شمال غرب إدلب بـ 47 كيلومتراً بقوة 2.6 درجة، والثانية شمال غرب إدلب بـ 42 كيلومتراً بقوة 2.6 درجة، والثالثة شمال غرب إدلب بـ 63 كيلومتراً بقدر 2.5 درجة.

كما تم تسجيل هزة في البحر المتوسط جنوب غرب تركيا بقوة 2.8 درجة، وهزة وسط تركيا بقوة 2.8 درجة.