شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط الكويتى يتقدم باستقالته للترشح فى انتخابات مجلس الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالكويت، الدكتور بدر الملا، أنه تقدم باستقالته من منصبه إلى مجلس الوزراء، وذلك للترشح في انتخابات مجلس الأمة 2023. وفق صحيفة"القبس".

وأعرب الملا عن شكره للقيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء على الثقة التي مُنحت له، موضحا أنه سيخدم الكويت والمواطنين من أي موقع كان.

كما خاطب الملا العاملين في وزارة النفط ومؤسسة البترول والشركات التابعة لها قائلاً: "تشرفت بالعمل معكم، وأتمنى أن أكون قد وفقت في عملي، ولكم جزيل الشكر والامتنان، وقد حققتم العديد من النجاحات وأمامكم المزيد من الطموحات".

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد أعلنت أمس الخميس، فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي اعتبارا من يوم غد الجمعة وحتى نهاية يوم 14 من شهر مايو الجاري.

وقال المدير العام للشؤون القانونية في الداخلية الكويتية العميد صلاح الشطي، إن باب إدارة شؤون الانتخابات سيظل مفتوحا للترشح لمجلس الأمة لمدة 10 أيام متتالية؛ بما فيها أيام العطل من الساعة 7.30صباحا حتى 1.30 بعد الظهر في مقر إدارة شؤون الانتخابات في منطقة الشويخ.

وتم اعتماد عدد اللجان الأصلية والفرعية في الدوائر الانتخابية؛ حيث يبلغ عددها 759 لجنة، كما تم اعتماد 118 مدرسة كمراكز للاقتراع لتصويت الناخبين، موضحا أنه تم اعتماد خمس مدارس كلجان رئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس لإعلان النتائج النهائية للانتخابات.