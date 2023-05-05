شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: تنفيذ تدريبات بحرية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بالأسلحة الثقيلة بالشمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني عن تنفيذ تمارين تدريبية في عرض البحر شمال البلاد، اليوم، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة، وذلك من الصباح وحتى الحادية عشرة مساء.

وأضاف الجيش اللبناني -في بيان له اليوم- أن التمارين سيتم تنفيذها قبالة شاطئ حنوس بمحافظة الشمال اللبنانى. ودعت قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من منطقة التمارين حتى انتهائها مساء الغد.

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