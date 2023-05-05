شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة فنادق ومنتجعات IHG توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للسياحة لتسريع وتيرة نمو قطاع السياحة في المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات IHG®، إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم، والتي تملك أكثر من 6000 آلاف فندق عبر 18 علامة تجارية فندقية متميزة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للسياحة، وذلك على هامش معرض سوق السفر العربي 2023.

وتتيح مذكرة التفاهم توفير إطار عمل لكلا الطرفين، لاستكشاف طرق وأساليب من شأنها زيادة عدد الزيارات الواردة إلى المملكة العربية السعودية من الأسواق الرئيسية، عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويشمل ذلك تطوير العروض الترويجية المخصصة وحملات التسويق المشترك، وحملات الترويج من خلال برامج الولاء، والتي ستساهم في تسليط الضوء على مكانة المملكة العربية السعودية وموقعها كواحدة من الوجهات الأكثر تشويقاً وجذباً في العالم.

وقد جرى توقيع الاتفاقية في جناح السعودية بمعرض سوق السفر العربي 2023 المقام في دبي، وقد وقعها كلاً من جيمس بريتشفورد، نائب الرئيس للشؤون التجارية في مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، ومنيره أبانمي، المسؤولة عن الشراكات التسويقية للشرق الأوسط وأفريقيا في الهيئة السعودية للسياحة

تمثّل المملكة سوقاً رئيسياً في الشرق الأوسط، وذو أولوية لمجموعة فنادق ومنتجعات IHG، لا سيما في ظل جهود وتطلعات المملكة العربية السعودية للوصل إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030. كما تهدف المجموعة إلى دعم قطاع السياحة في المملكة من خلال تعزيز تواجد وانتشار علاماتها التجارية الحالية، بالإضافة إلى إطلاق علامات تجارية جديدة في إطار محفظتها العالمية، إلى جانب إدارة الحملات الترويجية لوجهات مختلفة داخل السعودية. وتتطلع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في إطار خططها واستراتيجيتها، إلى المساهمة في توفير الدعم للرؤية الاقتصادية للمملكة من خلال الاستثمار في تطوير المواهب السعودية، حيث تستهدف توظيف نحو 6000 مواطن سعودي عبر محفظة أعمالها المتنامية بحلول عام 2030.

وقال جيمس بريتشفورد، نائب الرئيس للشؤون التجارية في مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا التوقيع على مذكرة التفاهم مع الهيئة السعودية للسياحة، والتي تأتي في إطار التزامنا بدعم نمو القطاع السياحي في المملكة. ويكتسب التعاون مع الهيئات الحكومية الرئيسية مثل الهيئة السعودية للسياحة، أهمية بارزة، حيث يتيح أمامنا الفرصة لتعزيز الوجهات الجذابة والعروض السياحية المميزة التي عملت المملكة على تطوريها، والمساهمة في الترويج لها أمام ضيوفنا في جميع الأسواق".

من جانبه قال عبدالكريم الدرويش، الرئيس التنفيذي لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بالهيئة السعودية للسياحة: "تأتي الشراكة مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، في إطار حرص الهيئة السعودية للسياحة؛ على إبرام الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية والعلامات التجارية المرموقة، ذات الامتداد والانتشار الواسع على مستوى العالم والمنطقة، وهو ما يعزز من جهود الهيئة السعودية للسياحة في جذب السياح وإثراء تجربتهم السياحية عبر توفير المنتجات والعروض والباقات"

تعمل مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، على توسيع نطاق تواجدها في المدن الرئيسة مثل الرياض وجدة والمدينة ومكة والدمام والخبر، إلى جانب المشاريع الكبرى، من خلال تعزيز خدماتها عبر إضافة أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية جديدة إلى محفظتها القائمة خلال السنتين إلى الثلاث المقبلة. وستساهم هذه الخطوة في تعزيز البنية التحتية السياحية في البلاد بشكلٍ كبير، وتوفير مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة الفندقية، عبر السياحة الفاخرة والترفيهية والدينية وسياحة الأعمال.

تدير مجموعة فنادق ومنتجعات IHG حالياً 37 فندقاً عبر خمس علامات تجارية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك: إنتركونتيننتال، وكراون بلازا، وهوليداي إن، وستايبريدج سويتس، وفوكو، مع 31 فندقاً قيد التطوير من المقرر افتتاحها في غضون السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.