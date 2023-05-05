المسافر تعزز شراكتها مع الهيئة السعودية للسياحة لاستقطاب مزيد من السياح إلى المملكة العربية السعودية

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القاهرة - سامية سيد - ◄ "المسافر" ستركز على تعزيز أعداد الزوار القادمين من أسواق دول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وقَّعت "المسافر"، شركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية والتابعة لمجموعة سيرا، اتفاقية شراكة مع الهيئة السعودية للسياحة بهدف الترويج للمملكة العربية السعودية ووجهاتها السياحية المتنوعة من خلال شركاتها المتعددة المنضوية تحت مظلة "المسافر".

وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي 2023 في دبي، ستقوم "المسافر" بالترويج للوجهات السياحية على امتداد المملكة العربية السعودية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من خلال منصتها المخصصة لحجوزات الأفراد، في حين ستتولى كل من "مواسم"، الشركة الرائدة المتخصصة في تقديم خدمات الحج والعمرة؛ و"اكتشف السعودية"، شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، مهام الترويج للمملكة من خلال استقطاب العملاء من قطاعات الأعمال والجهات الحكومية على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقع الاتفاقية كل من فهد العبيلان، الرئيس التنفيذي للسياحة في "المسافر"؛ ومنيرة أبانمي، مدير قسم الشراكات والتسويق في الهيئة السعودية للسياحة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في جناح السعودية بمعرض سوق السفر العربي 2023 المقام في دبي.

وفي هذه المناسبة، قال فهد العبيلان، الرئيس التنفيذي للسياحة في "المسافر": "نواصل العمل على تعزيز العلاقة الطويلة الأمد بين ’المسافر‘ والهيئة السعودية للسياحة، والعمل معاً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وبفضل الوفرة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية على صعيد المعالم الثقافية والطبيعية والتاريخية والدينية، فقد شهدنا نمواً لافتاً في أعداد زوار المملكة الدوليين. هذا بالإضافة للزيادة الكبيرة في الطلب على السياحة الداخلية. كما وأود بهذه المناسبة حرص ’المسافر‘ على مواصلة دورها في تمكين هذا النمو وضمان استدامته".

من جهته، قال عبدالكريم الدرويش، الرئيس التنفيذي لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بالهيئة السعودية للسياحة: "تحرص الهيئة السعودية للسياحة على إبرام الاتفاقيات المثمرة والشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات السفر الرائدة بالمملكة، متطلعين إلى تحقيق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة، والعمل على تمكين ودفع عجلة نمو الأعمال لشركائنا في القطاع السياحي في المملكة، وتسعى الهيئة من خلال الاتفاقية مع شركة "المسافر" إلى المشاركة في تطوير مسارات وبرامج تستهدف جذب شرائح نوعية وجديدة من أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا".

وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب الكشف الأخير عن مساعي "المسافر" وبالشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، لدفع السياحة المحلية، وتعزيز شراكتهما القائمة والتي أثمرت إطلاق العديد من المبادرات الناجحة بهدف تطوير القطاع السياحي في المملكة.

وانطلاقاً من مكانتها الراسخة شركة سياحية رائدة في المملكة العربية السعودية، تدعم "المسافر" الأهداف التي حددتها رؤية المملكة 2030 وأجندتها السياحية، والتي تهدف إلى تطوير قطاع السياحة ليشكل 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، واستقبال 100 مليون زائر و٣٠ مليون معتمر سنوياً بحلول عام 2030.