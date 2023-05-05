شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يصدر أمرا بإنهاء مهام وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الخميس، أمرًا يقضى بإنهاء مهام وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجى، وفق ما جاء فى بلاغ مقتضب صادر عن رئاسة الجمهورية.

يذكرأن، أكد الرئيس التونسى قيس سعيّد، مجدّدا، عزمه الراسخ على محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، الذين أذنبوا فى حقّ الدولة والمجتمع وذلك في كنف القانون.

جاء ذلك خلال لقاء سعيد، مع نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، حيث بحثا جملة من المحاور المتعلقة بنشاط الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية. وشدّد رئيس الجمهورية على دور الإدارة وعلى واجب التحفّظ المحمول على كل من يتحمّل مسؤولية في الدولة، مذكّرا بأن المسؤولية تقتضي التعفّف والعمل مع نكران الذات والإيمان العميق بالمصلحة الوطنية. وأوضح أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعى ويجب على الجميع العمل من أجل تحقيق المطالب المشروعة للشعب التونسى فى العدل والإنصاف.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز