شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل اللبنانى يمنع الظهور الإعلامى للقضاة دون إذن مسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر وزير العدل فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هنرى الخورى، تعميمين على القضاة بالامتناع عن الظهور الإعلامى بجميع أشكاله دون الحصول على إذن مسبق، بالإضافة إلى عدم التواصل المباشر وغير المباشر مع أى سفارة أو منظمة حكومية أو غير حكومية قبل تقديم طلبات بذلك من الجهة الداعية إلى وزير العدل.

ووفقًا لبيان من وزارة العدل اللبنانية اليوم، نص التعميم الأول على وجوب التّقيّد بالأحكام القانونيّة، والامتناع عن الظّهور الإعلامي بجميع أشكاله، وعن اتّخاذ أي موقف علني على أي منصّة إعلامية أو إلكترونية أو غيرها، من دون الحصول على إذن مسبق من المرجع المختص.



فيما نص التعميم الثانى على طلب من القضاة عدم التواصل المباشر وغير المباشر مع أي سفارة أو منظمة حكومية وغير حكومية أو أي جمعية بهدف المشاركة في ندوات أو ورش عمل في الداخل أو الخارج أو أى سبب آخر قبل تقديم طلبات بذلك من الجهة الداعية إلى وزير العدل، وفقا للأصول القانونية.



كما فرض التعميم نفسه على القضاة الحصول على إذن مسبق بالسفر قبل عشرة أيام على الأقل من الوزير.