شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يتمكن من القضاء على مجموعة إرهابية فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، مقتل مجموعة إرهابية وتدمير مضافات فى محافظة كركوك.

وقالت قيادة العمليات المشتركة - في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم /الخميس/ - إنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوات الأمن وبدعم جوي من توجيه ضربة ناجحة ضد مجموعة إرهابية في منطقة وادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك.



وأشار البيان إلى أن الضربة أسفرت عن مقتل مجموعة من الإرهابين دون ذكر عددهم، وكذلك تدمير عدد من المضافات التابعة لهم.